In "Spyderling" will ein mysteriöser Auftraggeber das ultimative Brettspiel. Bildrechte: Dumont Verlag

Alles ist ein Spiel in diesem Roman, von der großen Politik bis hinein in die erotischen Verhältnisse zwischen den Menschen. Die literarische Form dafür ist die Groteske, die stetige Übertreibung. Und also dreht und heizt Sascha Macht weiter und weiter, was durchaus komisch ist, manchmal allerdings auch ein wenig zur Masche wird. Allerlei skurrile Spielideen packt der Leipziger aus, und natürlich wird auch der ganze Second-Hand-Markt der postsowjetischen Geschichte – der Roman, wie gesagt, spielt in Moldawien – lustvoll durchwühlt.

In Moldawien nun haben sich im kleineren Maßstab ja schon ähnliche Konflikte abgespielt, die jetzt in der Ukraine in so bedrückender Weise zum Vorwand für eine militärische Aggression geworden sind. Sascha Machts Roman, der von den Unwägbarkeiten aller politischen und künstlerischen Entwürfe handelt, ist nun praktisch selbst in eine solche Zufallsschleife geschleudert worden und erzählt von einem Randgebiet, das in diesen Tagen ganz real im Zentrum der Welt steht. Überall kann sich jederzeit ein Abgrund öffnen, und jedes Spiel kann umschlagen in eine Tragödie.