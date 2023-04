Nach neuntägiger Reise kommt Schiller zur Ostermesse 1785 in Leipzig an. Eingeladen von einem Freundeskreis um den Juristen Gottfried Körner, einem wohlhabenden und generösen Mann, der Schiller zeitlebens unterstützen wird. Schiller wird in Gohlis einquartiert, einem Bauerndorf vor den Toren der Stadt. Erreichbar in einer halben Stunde Fußmarsch durchs Rosental ist Gohlis eine beliebte Sommerfrische Leipziger Bürger.



Schiller genießt den Sommer, wandert frühmorgens vor Tau und Tag durch die Felder, zecht abends mit seinen Bewunderern in Richters Kaffeehaus am Brühl. Und er schreibt für seinen Freund Körner ein paar Zeilen, beginnend mit den Worten "Freude schöner Götterfunken".

Schiller, wie ihn der deutsche Bildungsbürger sehen wollte - ernst und erhaben - so hat ihn der Maler Gerhard von Kügelgen verewigt. Bildrechte: IMAGO / agefotostock