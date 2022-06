Die "25 Schönsten Deutschen Bücher" 2022 stehen fest. Die ausgezeichneten Titel wurden am Montagabend von der Stiftung für Buchkunst in Berlin bekanntgegeben. Unter den Preisträger*innen ist auch die Leipziger Illustratorin Anna Haifisch. In ihrem Buch "Chez Schnabel" gibt sie erstmals Einblick in die Entstehung ihrer Comics. Das Buch ist als Katalog im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung im Leipziger Museum der Bildenden Künste erschienen, die noch bis zum 3. Juli zu sehen ist. Außerdem werden die Leipziger Christine und Markus Färber für ihren Comic "Fürchtetal" ausgezeichnet, in dem sie sich dem Thema Suizid nähern.