Preisgekrönte Bücher aus 30 Ländern, von Österreich bis Venezuela, werden in einem zweitägigen Auswahlverfahren auf Herz und Nieren geprüft. Gesucht: die Schönsten der Schönen. Für Billy Kiosoglou, der seine Ende der Nullerjahre mit Freunden in London gegründete Design-Agentur nach einem Pavement-Song "Brighten the Corners" nannte, ist der Jury-Marathon Last und Lust in einem: "Wir haben uns durch fast 600 Bücher gearbeitet ... Das ist ziemlich anstrengend! Aber es ist auch eine irre Erfahrung, in diesem Kontext Entscheidungen zu treffen. Es verändert auch die Art und Weise, wie du an deine eigene Arbeit herangehst."