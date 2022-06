Angelehnt an das automatische Schreiben der Surrealisten sollen die Kinder dabei fünf Minuten schreiben ohne nachzudenken: "Es gibt ein Wort oder einen Satz als Impuls – aber das muss nie bedient werden", erklärt John. "Das wichtigste ist, dass ihr das schreibt, was Euch zugeflogen kommt. Die Geschichten fliegen herum und suchen sich ihren Autoren oder ihre Autorin aus. Und wenn ihr merkt, dass ist jetzt etwas ganz komisches, was ihr da schreibt, dann müsst ihr unbedingt weiterschreiben."