Dem ist, als Fragestellung und persönlicher Befund, gewiss nicht zu widersprechen. Als nüchterner Programm-Text wirkt dieser Aufsatz allerdings ein wenig wie ein Fremdkörper in dieser Sammlung – und präzisiert somit, was in den Gedichten nur angedeutet oder umspielt wird.

Gedichte und Kurzprosa erkunden das Ich

Denn das, diese in den Gedichten oder in der Kurzprosa bis in die einzelne Zeile hinein gestaltete Offenheit, das Hin und Her zwischen grüblerischer Ich-Erkundung und klarsichtigem Blick in die Welt, zwischen leicht und schwer, komisch und traurig, macht doch den größten Reiz dieser Texte aus.

Der neue Gedichtband "meine Faust" ist im Verlag kookbooks erschienen. Bildrechte: kookbooks