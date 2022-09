Gestalterisch feinfühlige Dokumentation des Massakers von Babyn Yar

Das "gestalterische Feingefühl" von Larissa Kasper, Rosario Florio und Samuel Bänziger präge die Eindrücklichkeit der Publikation entscheidend, heißt es in der Begründung der Jury. Das Herzstück des Buches, das der Arbeit des Babyn Yar Holocaust Memorial Centers – der Erfassung, Erforschung, Verbreitung und Bewahrung der Geschichte des Ortes – eine Form gibt, bilden mit 39 Seiten die 28.016 bekannten Namen der Opfer des Massakers von Babyn Yar am 29. und 30. September 1941 in Kiew. "Die Seiten mit Informationen aus Text, Grafik und Fotografie thematisieren bei aller sensiblen Zurückhaltung in der visuellen Wirkung dennoch Leid und Brutalität", würdigte Jurymitglied und Kunsthistorikerin Eva Linhart in ihrer Laudatio. "Angesichts dieser nur schwer zu ertragenden unvorstellbaren Ereignisse werden im Kontrast dazu die leeren Seiten zu Zonen der Stille, um zu trauern, um sich zu sammeln, um zu gedenken und um sich auf die nächste Etappe vorzubereiten." Als ein Erinnerungsmedium erfordere das Buch eine aktive persönliche Beteiligung.

Darüber hinaus würdigte die Stiftung Buchkunst am Freitagabend auch die Gewinnerinnen und Gewinner des "Förderpreises für junge Buchgestaltung". Die mit je 2.000 Euro dotierten Preise gingen an Verena Mack ("Nonbinary Future"), Artmann&Duvoisin und Ondine Pannet von Bureau Est ("Umzug in eine vergleichbare Lage") sowie Aleksandar Zivkovic ("Was bleibt vom Opelaner ohne Opel-Werk?").

Der "Preis der Stiftung Buchkunst"