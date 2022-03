Ein schönes Bild für das, was die Stiftung Buchkunst befördern will. Wenn es den Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" nicht längst gäbe – er müsste schleunigst erfunden werden. Auch im 59. Jahr ist er ein von Respekt getragener Dialog der Welt-Kulturen, der bereichert und inspiriert. In normalen Zeiten sind alle eingereichten Bücher auf der Leipziger Buchmesse in einer Freihandausstellung am Stand der Stiftung Buchkunst zu bewundern. In diesem Jahr kann man zumindest die "Schönsten der Schönen" in die Hand nehmen – auf der Independent-Messe "It's a book" am 19. März in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst.