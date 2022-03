Krieg in der Ukraine Ukrainische Übersetzerin in Leipzig: Svetlana Lavochkina will für Aufmerksamkeit sorgen

Hauptinhalt

Die Schriftstellerin und Lehrerin Svetlana Lavochkina wurde 1973 in Saporischschja in der Ukraine geboren. Seit ihrem 26. Lebensjahr lebt sie in Leipzig und übersetzte russische und ukrainische Lyrik ins Englische. In Deutschland erschienen auch eigene Texte wie "Puschkins Erben" und "Die rote Herzogin". Aktuell setzt sich die Künstler dafür ein, um nach dem Angriff Russlands auf die schwierige Situation in der Ukraine hinzuweisen.