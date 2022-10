Am Dienstagabend steht eine junge Besucherin in der Stadtbibliothek Leipzig und blättert begeistert durch die Auslage ukrainischsprachiger Literatur. Die Freude steht ich dabei ins Gesicht geschrieben. "Ich habe jetzt Paul Celan gesehen in einer neuen ukrainischen Übersetzung – wunderschön. Dann Serhij Schadan – natürlich alles von ihm – und ein Buch von Jurij Andruchowytsch, das sieht auch interessant aus."



Martha Schoiman, so heißt die junge Frau, spricht fließend Deutsch, weil sie in Flensburg studiert hat. Inzwischen lebt sie in Leipzig. Die Gründung der Ukraine-Bibliothek schließt eine wichtige Lücke zu ihrer Kultur: "Ich bin super begeistert. Ich komme auch aus der Ukraine und habe schon lange hier mit ukrainischen Flüchtlingen gearbeitet. Alle wollen mehr lesen. Alle brauchen Bücher. Alle brauchen mehr ukrainische Kultur hier. Und ich freue mich so sehr über diese Abteilung."