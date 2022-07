Chefredakteur des Börsenblatts, Torsten Casimir, sagte MDR KULTUR, ein anderer Bewerber, der wiederum ein sehr ausgewiesener habilitierter Buchwissenschaftler sei, habe das Nachsehen gehabt. "Wenn die Berufung, so wie die Universität sie sich vornimmt, durchgeht, dann ist die Buchwissenschaft als institutionalisiertes Fach weg." Eine uralte Tradition, wie es die Buchwissenschaft in Leipzig sei, einfach stillzulegen, sei schon beinah Geschichtsvergessen. Besonderes kritisch sieht Casimir zudem, dass die Öffentlichkeit gar nicht wisse, was vor sich gehe.

Leipzig ist einer von insgesamt vier Universitätsstandorten in Deutschland, an denen man Buchwissenschaft studieren kann. Seit Mitte der 90er Jahre ist das Fach an der Uni ein gefragter Studiengang und eng vernetzt mit Institutionen in der Stadt. Doch die aktuelle Entwicklung hätten viele nicht kommen sehen, so Casimir. Jetzt sei die Rede von einem Skandal. Der Journalist ist sich sicher, dass sich in der Stadt und der Branche Widerstand gegen die drohende Abwicklung regt.