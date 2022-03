Diese Vielfalt hat Jona schon früh erfahren: Ihre Mutter war als Reporterin in afrikanischen Ländern unterwegs. Und weil sie alleinerziehend war, nahm sie ihre Kinder mit. Wenn Jona wieder zurück nach Deutschland kam, bemerkte sie immer eine große Diskrepanz zwischen dem, was sie erlebt hatte, und dem, was andere sich vorstellten. "Ich war damals ein Kind und ich habe mich einfach mit meinen Freunden ausgetauscht, darüber, was die denken, was Afrika ist", erinnert sie sich.