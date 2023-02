Lyosha Kritsouk ist Grafikdesigner und Buchgestalter. Ein hochgewachsener Mann mit dichtem, braunem Bart und Strickpulli. Er wurde in Sankt Petersburg geboren, zog aber schon als Kind mit seiner Familie nach Moskau. Nach Ausflügen in die Architektur entdeckte er das Zeichnen, Gestalten, die Schönheit von Schrift, Farbe und Form für sich. "Als Buchgestalter versuche ich, den Inhalt zu verstehen, ihm etwas Neues hinzuzufügen, eine Ebene zu ergänzen", sagt Kritsouk. Er verstehe sich als eine Art Kollaborateur für den Text.

Bevor er nach Deutschland floh, arbeitete der Enddreißiger für die russische Kunststiftung "V-A-C", designte Plakate und Kataloge. Zum Beispiel für eines der Großprojekte der Stiftung: das Kulturzentrum GES-2, ein umgestaltetes Kraftwerk in Sichtweite des Kremls, das schon bei seiner Eröffnung 2021 mit dem Centre Pompidou verglichen wurde. Hier lernte Kritsouk Jan Wenzel kennen, einen der Gründer von Spector Books, der in den vergangenen Jahren vielfach die Städte Osteuropas bereiste.

Im Dezember 2021 war Wenzel das letzte Mal in Moskau. Damals habe man die politischen Spannungen schon gespürt, erinnert sich Lyosha Kritsouk. Dann griff Russland die Ukraine an, die Ausstellung im Kulturkraftwerk GES-2 wurde geschlossen. Kritsouk fragte Wenzel, ob er nicht in Leipzig unterkommen und bei Spector Books arbeiten könne. In Moskau sehe er für sich keine Zukunft mehr. Und Wenzel sagte zu.