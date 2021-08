Auszug aus "In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen" Morgen im Schlaf sterben, übermorgen im Schlaf sterben

an Herzstillstand sterben, an Nierenversagen sterben

nicht zur Party gehen oder doch zur Party gehen

aber nach einer Stunde heimgehen

fühlt mal, mein schwacher, flatternder Puls

wie der heillos überforderte Vogel

der durchs offene Fenster in mein Zimmer geplumpst ist