Kindheit zwischen Erzgebirge und DDR-Staatszirkus

Damit es gelingt, bettet Tina Pruschmann die große Geschichte in die kleine ein – in die Familiengeschichte des Mädchens Ida. Anfangs ist Ida ein junges Mädchen, das bei der Ohm, der Großmutter, im Erzgebirge aufwächst, weil ihre Eltern berühmte Zirkuskünstler sind, die mit dem DDR-Staatszirkus in der Republik und der Welt unterwegs sind. Die Wende erlebt sie als Schülerin und dürfte damit in etwa Pruschmanns Jahrgang sein, 1973.

Bildrechte: Robin Kunz In den Biografien der sie umgebenden Menschen, der Ohm, der Eltern, den Menschen in der kleinen Stadt, entdeckt Ida überall Spuren der geschichtlichen Einschnitte des 20. Jahrhunderts: einen Bürgermeister, der im KZ umkommt, weil er schwul war. Menschen, die aus Ostpreußen stammen und nach der Vertreibung in der Stadt gelandet sind. Die ihre Heimat, ihre Wurzeln verloren haben. Verluste, wohin man schaut. Da sind Kriegstraumata: zum Beispiel bei der von allen für verrückt gehaltenen alten Frau, die den "Scheechemann" gesehen hat, eine Art Gespenst, das in Wahrheit vielleicht ihr spät und unerwartet aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrter Mann war.



Bergbau in der DDR, Stasi-Vergangenheit und Treuhand

In der fiktiven Stadt Tann, die dem heutigen Bad Schlema sehr ähnelt, dreht sich fast alles um den Bergbau, am Anfang des 20. Jahrhunderts entstand hier das größte Radonbad Deutschlands und sorgte für wirtschaftlichen Erfolg durch den Fremdenverkehr. In der DDR wurde dann Uran abgebaut, mit schlimmen Folgen für die Menschen und ihre Heimat. Der Bergbau ist zugleich Segen und Fluch für den Ort, viele Männer bleiben im Berg, sterben an den "bösen Wettern".