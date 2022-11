Eine frühe Ausgabe der Leipziger Blätter aus dem Herbst 1988. Bildrechte: Passage Verlag Leipzig

Und um all das irgendwie zu bewahren und zu dokumentieren und zu archivieren, hat der Schriftsteller Helmut Richter die Initiative ergriffen und hat die damaligen Kulturverbände und Künstlervereine zusammengerufen, so ein Leipzig-Archiv zu gründen. Eine Zeitschrift, die versucht zu bewahren, zu dokumentieren, was kurz davor war, gänzlich von der Bildfläche zu verschwinden."