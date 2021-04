In den Druck- und Schreibwerkstätten des Leipziger Buchkinder e.V. können Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis sechzehn Jahren ihre Geschichten zu eigenen Büchern entwickeln. Von der ersten Idee über den Schreibvorgang, der Illustrierung, dem Prozess des Büchermachens bis zur Präsentation im kleinen Raum, aber auch auf der großen Bühne bei der Leipziger und Frankfurter Buchmesse sind sie eingebunden und werden begleitet. Seit 20 Jahren gibt es das Buchkinder-Angebot, dessen erste Kindergeneration kann heute schon die eigenen Sprösslinge in die Druckwerkstatt bringen. 2019 wurde das Leipziger Projekt mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Der Buchkinder-Idee folgten inzwischen 30 deutsche Städte und es gibt Partnerschaften mit Belgien, Frankreich, Kenia, Tschechien und weiteren Ländern.

Birgit Schulze Wehninck leitet gemeinsam Sven Riemer den Leipziger Buchkinder-Verein. Sie versteht ihn als Raumgeber, die Kinder sollen sich, wenn sie die Buchwerkstatt betreten, "eingeladen fühlen, ihre eigenen Ideen zum Ausdruck zu bringen", sagt sie. So steht in der Mitte ein großer Tisch, verschiedene Materialien werden bereitgestellt, dazu eine Schreibmaschine, es riecht nach Druckfarbe, es gibt Linoleum, Messer, Nadeln zum Nähen und Messer zum Ritzen.

Die Kinder dürfen einfach ohne Regeln, ohne Vorgaben inhaltlicher oder auch andere Art erst mal das in sich hervorbringen, was da rauskommen möchte. Und das ist einfach die Situation erst mal, in der sie sich befinden.

Da während der Corona-Pandemie keine Aktivitäten vor Ort in der Druckwerkstatt stattfinden können, haben sich die Macher etwas einfallen lassen. Die Kinder und Jugendlichen können sich verschiedene Utensilien nach Hause liefern lassen, um dort ihrer Kreativität Lauf zu lassen. Das können unterschiedlichste Materialien sein, aber auch spezielle Bücher oder die Schreibmaschine haben sich die Kinder schon in ihr heimisches Kinderzimmer gewünscht. So ist mittlerweile auch eine Buchreihe entstanden.

Entstanden ist auch ein Weiterschreibebuch, bei dem ein Kind einen Text angefangen hat, das Buch danach immer weiter gereicht wurde und andere Kindern den Text fortgesetzt haben. Auf diesem Weg ist mittlerweile auch eine Buchreihe entstanden, die dann von den Erwachsenen in der Buchwerkstatt handgebunden in kleiner Auflage gestaltet wurde.

Birgit Schulze Wehninck wurde 1968 in Südlohn im Münsterland an der holländischen Grenze geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Gärtnerin in der Baumschule und studierte anschließend Landespflege und Landschaftsarchitektur an der Fachhochschule Osnabrück. Dem folgte ein Studium der Europäischen Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar. Birgit Schulze Wehninck arbeitete mehrere Jahre in unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen und -strukturen. Mit ihrem Umzug nach Leipzig wirkte sie beim Grünflächenamt der Stadt. 2004 begann sie mit der Buchkinderarbeit, ab 2013 übernahm sie gemeinsam mit Sven Riemer die Verantwortung für über 200 Buchkinder und die sie begleitenden 60 Mitwirkenden als geschäftsführender Vorstand für Verein und Buchkindergarten.