Ein weiterer Rückschlag für die Buchbranche: Die Leipziger Buchmesse wird 2021 aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in ihrer klassischen Form abgesagt. Das erfuhr MDR KULTUR aus Veranstalterkreisen. Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, erklärte, durch die Entwicklung der Pandemie bleibe keine andere Wahl:

Bis zuletzt hatten wir gerungen, persönliche Begegnungen in den Messehallen zu ermöglichen. Der schwere Verlauf der Pandemie lässt uns aber keine Wahl. Eine Veranstaltung mit mehr als 100.000 Gästen kann unter Gewährleistung der Gesundheit und angesichts der aktuellen Rechtslage nicht stattfinden.

Die Veranstalter hatten die Leipziger Buchmesse bereits frühzeitig vom März in den Mai verlegt, um eine Absage zu verhindern. Doch nun wird doch die Notbremse gezogen – erneut. Die Leipziger Buchmesse war 2020 eine der ersten Großveranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden ist. MDR KULTUR und die ARD hatten die abgesagte Leipziger Buchmesse 2020 als "virtuelle Buchmesse" ins Studio nach Halle geholt , live im Netz und im Radio.

Nach Informationen von MDR KULTUR sollen trotzdem Lesungen in Leipzig oder digital stattfinden. Auch der Preis der Leipziger Buchmesse soll vergeben werden – in welcher Form ist noch unklar. Auf dem Messegelände jedenfalls findet nichts statt, weder Fach-, noch Besucher- oder Manga-Messe.

Für MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher ist die Absage des riesigen Publikumsevents, "in dem sich laut miteinander sprechend und in aller Intimität begegnet wird" ein starkes Signal. Die Absage ist "eine klare Entscheidung und das auch nicht kurz vor knapp, sondern mit langem Vorlauf."

Mark Lehmstedt vom Lehmstedt Verlag Leipzig zollt den Veranstaltern Respekt "vor dieser Entscheidung, die den Machern der Messe bestimmt nicht leicht gefallen ist". Besonders lobt er die frühe Bekanntgabe der Absageentscheidung, da sich so die Autoren längerfristig darauf einstellen können. Gleichzeitig sieht er den großen Verlust bereits der zweiten Buchmesse in ihrer Kommunikations- und Werbefunktion, der sich "sicher auch wieder in den Bilanzen" niederschlagen wird.