Karl-Markus Gauß: Ja, ich glaube, dass das jetzt so etwas wird, wie eine Willensnation. Wir dürfen eines nicht vergessen: es gibt ja tatsächlich Gebiete in der Ukraine, in der die russischstämmige oder russischsprachige Bevölkerung die Mehrheit stellt. Zum Beispiel in der gerade umkämpften Stadt Charkiw oder auch in Mariupol. Da sind die Russen tatsächlich als Bevölkerungsgruppe in der Mehrheit. Aber, was wir hören, ist eben nicht, dass die dann mit wehenden oder weißen Fahnen den russischen Truppen entgegengehen und sagen: "Herzlichen Dank, endlich befreit". Nein, gerade dort ist der Widerstand auch sehr stark oder besonders stark.



Das heißt doch nur, dass mittlerweile auch die russischstämmigen, russischsprachigen Menschen in der Ukraine, zu einem sehr großen Teil, die Ukraine als ihr Land betrachten. Vorher, vielleicht noch vor 30 Jahren, wäre es Russland gewesen. Aber sie sehen, dass die Ukraine, die man jetzt nicht zu einer wunderbaren Demokratie preisen darf, trotzdem viel eher ihr Land ist, als das autoritär verfasste Russland.

Der preisgekrönte österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß war zuletzt 2019 in der Ukraine und pflegt dort viele Freundschaften. Bildrechte: IMAGO / SKATA