"Der Verwandlungskünstler Pessoa, der sich in seiner Identität nicht festlegt, der in seinem Denken so fließend und schwimmend ist. Und auf der anderen Seite Bach mit seinen fast mathematisch präzisen Fugen und Kompositionen, stellt dazu den Gegenpol dar. So zeigen sich verschiedene Konzeptionen von dem, was Europa ist und was es eigentlich sein könnte."