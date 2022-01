Der mit 35.000 Euro dotierte diesjährige Hauptpreis der Kurt-Wolff-Stiftung geht an die Münchener Verlegerin Antje Kunstmann. Sie wird gewürdigt, ihren Münchner Verlag "über Jahrzehnte zum Spiegel und Akteur der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik" gemacht zu haben, ob in Belletristik, Sach- oder Kinderbuch und durch alle Branchenkrisen hindurch. So habe sie dem Verlag die Unabhängigkeit bewahrt.

Die Kurt Wolff Stiftung hat ihren Sitz in Leipzig. Bildrechte: Kurt Wolff Stiftung

Die Stiftung versteht sich als Interessensvertretung unabhängiger deutscher Verlage, ihr Sitz befindet sich seit März 2002 im Haus des Buches in Leipzig. Der Name der Stiftung erinnert an den bedeutenden Verleger des deutschen Expressionismus, der von 1887 bis 1963 lebte und mit dem Kurt Wolff Verlag unter anderem in Leipzig wirkte. Die Arbeit der Stiftung wird mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie aus Spenden finanziert. Dem Freundeskreis der Stiftung gehören derzeit mehr als 130 Verlage an.