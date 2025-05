Bildrechte: Lene-Voigt-Gesellschaft e.V./MDR

Sächsische Mundart Lene Voigt: Zehn besondere Gedichte und Verse der Leipziger Dichterin

Hauptinhalt

02. Mai 2025, 04:00 Uhr

Lene Voigt wurde am 2. Mai 1891 in Leipzig geboren und starb am 16. Juli 1962 auch in ihrer Heimatstadt. Sie begann schon früh zu schreiben und wurde mit ihren humorvollen Gedichten auf Sächsisch schnell bekannt. In der NS-Zeit wurde ihr Werk verboten und auch in der DDR war sie unerwünscht. Erst nach ihrem Tod wurde die Dichterin wiederentdeckt. Heute werden Lene Voigts Gedichte in sächsischer Mundart besonders in ihrer Heimat Leipzig gerne gelesen und vorgetragen, ob "Säk’sche Glassigger" oder "Säk’sche Balladen". Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls hat ihr sogar ein Buch gewidmet. Wir stellen zehn besonders schöne Werke der Dichterin vor: