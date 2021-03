Logo des Leseclubfestival Bildrechte: Leseclubfestival

Wir arbeiten in den verschiedenen Städten immer mit Kooperationspartnern, die im Literaturbereich in den Städten tätig sind. Das ist in Dresden zum Beispiel das Festival "Literatur jetzt" und in Leipzig der Sächsischen Literaturrat und der Literarische Herbst. Und mit diesen Institutionen und Personen zusammen haben wir das Programm erarbeitet. Das heißt, wir haben uns Vorschläge hin- und hergeschickt und haben dann geschaut: Was passt gut in diese Städte? Wen würden wir hier gerne einladen?



Und jetzt kommt eine sehr lange Liste, weil es tatsächlich fünf Leseclubs in Dresden und sechs Leseclubs in Leipzig sind. Da sind einige Sachbuchautorinnen mit dabei, zum Beispiel Julia Friedrichs und Michael Kraske in Leipzig und Anna Mayr in Dresden. Dann gibt es noch einige Romanautoren, da sind auch Debütanten dabei wie zum Beispiel Timon Karl Kaleyta, Mareike Krügel ist mit dabei, Stefan Schwarz wird man auch in Leipzig erleben können, Thomas Kunst wird in Leipzig dabei sein. Und in Dresden sind noch mit dabei Ally Klein, Anke Stelling, Andreas Lehmann und Julius Fischer.