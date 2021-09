"Bücherwurm"-Mitarbeiterin Ines Klisch Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé

Und das ganz im Gegensatz zur Kundschaft. Es sei ihr aufgefallen, dass das Interesse an den knallharten Thrillern abgenommen hätte: "Gelesen werden jetzt gerne Unterhaltungsromane oder Historisches. Bei den Kinderbüchern geht es eher auf so richtig schöne Kinderliteratur, solche fantasievollen Sachen. Sowas wie 'Sommer auf Solupp' von Annika Scheffel oder 'Der Ickabog' von J.K. Rowling."



Bei Chefin Marlies Uhde sieht das etwas anders aus. Sie selbst liest besonders gerne Gegenwartsliteratur: "Weil ich immer wieder suche und denke: Wie spiegeln die jungen Autoren – die sind ja meistens viel jünger als ich – ihre Umwelt?" In den letzten Jahren habe sie aber auch besonders gerne Literatur gelesen, die sich mit den letzten 150 Jahren der mitteleuropäischen Geschichte befasse. In Romanform, literarisch verarbeitet, denn in ihrem Alter will sie von der Vergangenheit lernen, was in der Gegenwart ist.