Heimat- und Sagenliteratur

Nur ein paar Häuser weiter befindet sich die Buchhandlung Arthur Müller. Benannt ist sie nach dem Großvater der Inhaberin Katrin Gottstein. Gegründet 1932 ist die Buchhandlung nun in der Hand der dritten Generation. Etwas kühl wirkt der Verkaufsraum im Licht der Neonröhren, das auf die Bodenfliesen trifft. Ein Kalender aus dem Jahr 2006 hängt neben der neusten Belletristik. Häufig ragen handgeschriebene Karteikarten mit Empfehlungszeilen aus den Büchern.

Das Ehepaar Gottstein bietet den Literaturinteressierten handgeschriebene persönliche Buchempfehlungen. Bildrechte: Ole Steffen

Geschrieben hat sie Katrin Gottstein. Im zweiten Bildungsweg hat die Diplom-Biologin Ende der 80er-Jahre die Buchhändlerschule in Leipzig besucht. Nach dem Abschluss hat sie das Geschäft übernehmen können. Auch ihre Kundschaft orientiert sich weniger am aktuellen Buchmarkt – Heimatbücher und Verwunschenes sind gefragt. Eines dieser Bücher heißt "Sagen aus der Burg Ranis und Umgebung" von Stephan Knoop. "Bisschen was über die Burg, an sich über ihre Entstehung, auf den Grundlagen der Kelten und alten Germanen. Sowas wird schon gerne gekauft. Also: was Heimatliches", erklärt Katrin Gottstein.

Buch- und Druckereitradition in Pößneck

So wie die Buchhandlung Arthur Müller ein traditionsreiches Unternehmen ist, so gehört auch die Buchdrucktradition schon seit vielen Jahrzehnten zu Pößneck. Dass sogar zwei Buchhandlungen gut in der Kleinstadt laufen, habe auch etwas mit dieser Buchtradition zu tun. Das merke man auch bei der Kaufentscheidung im Buchladen, wie Katrin Gottstein erzählt. "Die Leute, die kommen dann teilweise sogar rein und schauen sich die Bindungen der Bücher an, wenn sie in der Binderei sind. Oder den Satz der Bücher. Also das interessiert die Leute schon, wie es andere Herstellungsbetriebe handhaben."

Literatur für Kinder

Neuste Belletristik und historische Kalender: die Buchhandlung Arthur Müller vereint Neues und Altes. Bildrechte: Ole Steffen Neben Herzschmerzromanen, Heimatbüchern und Lebensratgebern berichten beide Buchhändlerinnen auch, dass viele Kinder in Pößneck lesen – und bei Ihnen gemeinsam mit den Eltern einkaufen. Ganz unterschiedliche Reihen und Genres sind da je nach Alter gefragt.

Was man sowohl im Gespräch mit Carolin Hehne als auch bei Katrin Gottstein merkt – hier sind zwei Frauen, die mit viel Engagement und Herzblut ihr berufliches Leben den Büchern gewidmet haben und so der Literatur in Pößneck Raum geben – Literatur für Kinder und Erwachsene. Zum Schluss sagt Katrin Gottschein:

Es ist die schönste Beschäftigung, die man haben kann. Katrin Gottstein, Buchhandlung Arthuhr Müller in Pößneck