Nach "Kriegsfeuer" und "1815" legt Bestsellerautorin Sabine Ebert jetzt den dritten und letzten Teil ihrer Romanreihe um die Völkerschlacht bei Leipzig vor. Der Titel nimmt Bezug auf die Hauptfigur Henriette Trepte und ihr Anschreiben gegen die sozialen und politischen Verhältnisse in Preußen. In der traditionsreichen Nicolaischen Verlagsbuchhandlung versucht die junge Witwe, ihre heiklen Schriften zu veröffentlichen, doch der Inhaber bremst sie aus. Am Ende wird sie aus Berlin verbannt und landet im erzgebirgischen Freiberg, wo sie Lehrerin an einer Mädchenschule wird. Auch in diesem historischen Roman mischt Ebert akribisch recherchierte Fakten und Fiktion, entwirft das beeindruckende Panorama einer Zeit der Restauration, auch wenn ihr als Autorin bisweilen die stilistische Finesse fehlt.