Was ist wahre Liebe? In dem Science-Fiction-Roman des isländischen Autors Andri Snær Magnason lautet die Antwort: ein Algorithmus. Der Konzern Lovestar entwickelt in der Zukunft eine wissenschaftliche Methode, die Paare einander unwiderruflich zuordnet – egal, ob sie ineinander verliebt sind oder nicht. Während die Menschheit in dem dystopischen Buch zunehmend ferngesteuert wird, versuchen Indridi und Sigrid sich der Gleichschaltung zu widersetzen und ihre ganz individuelle Liebe zu retten.

Zwischen der romantischen Vorstellung von Liebe und der Realität gibt es oft eine große Lücke. Darüber schreibt Julia Schoch in ihrem Roman: Eine Frau will in "Das Liebespaar des Jahrhunderts" nach 30 Jahren Ehe ihren Mann verlassen. Von der anfänglichen Verliebtheit scheint nichts mehr übrig zu sein und die Beziehung droht am Alltäglichen zu scheitern. War es all die Jahre überhaupt Liebe oder doch nur Gewohnheit? Wie die Protagonistin diese Frage für sich beantwortet, erfährt man erst zum Schluss.