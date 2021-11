In der Familiengeschichte der Braschs spiegeln sich die Konflikte des 20. Jahrhunderts am Küchentisch: Horst Brasch, Antifaschist und jüdischer Katholik, kehrt nach dem Krieg aus dem Exil in England zurück und gründet mit Erich Honecker die FDJ.



Sein ältester Sohn wird ein Literaturstar, er träumt wie sein Vater von einer gerechteren Welt, steht aber wie seine jüngeren Brüder Peter und Klaus dem real existierenden Sozialismus kritisch gegenüber. Vater Brasch liefert den rebellierenden Sohn Thomas an die Behörden aus, leitet damit auch das Ende seiner Laufbahn ein. 1976 geht Thomas Brasch mit Katharina Thalbach in den Westen und passt sich auch dort nicht an.



Klaus wird Schauspieler stirbt 1981 nach einem Medikamentencocktail. Peter, der Gedichte schreibt und Hörspiele für Kinder überlebt 2001 eine Alkoholvergiftung nicht. Und dem alten SED-Funktionär, der nach der Verurteilung des Sohnes auch in Ungnade fällt und seiner Posten enthoben wird. Er versucht daraufhin, sich das Leben zu nehmen. Er stirbt im Sommer 1989, als DDR-Bürger dem Land massenhaft den Rücken kehren.



Letzte Überlebende ist Schwester Marion, die bekannte Autorin und Moderatorin, die in der Dokumentation "Familie Brasch" Auskunft gibt und auch selber eine Autobiografie unter dem Titel "Ab jetzt ist Ruhe" herausgegeben hat.