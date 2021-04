Sammlung von Carl Adolf von Carlowitz Bücherschatz aus dem 18. Jahrhundert im Schloss Kuckuckstein entdeckt

Hauptinhalt

Das Schloss Kuckuckstein in Liebstadt wurde vor allem durch die DDR-Fernsehsendung "Zauber auf Schloss Kuckuckstein" bekannt. Doch einst beherbergte die beliebte Filmkulisse eine der bedeutendsten Bibliotheken Sachsens. Sie gehörte dem preußischen Militär Carl Adolf von Carlowitz, der vor 200 Jahren in dem Schloss lebte. Von seinen Büchern fehlte bisher jede Spur. Nun hat der Verein, der das Baudenkmal vor dem Verfall retten will, 1.000 Bücher der verschollenen Sammlung in Kisten wiedergefunden.