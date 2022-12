Am Anfang steht die Ilm: Der Fluss prägt die Landschaft des Thüringer Waldes und wird seit Jahrhunderten vom Menschen geprägt. Die Ilm wird zum Ausgangspunkt der literarischen Erkundung, die Linn Penelope Micklitz in ihrem Buch "Abraum, schilfern" unternimmt. Das Schreiben bedeutete für sie auch eine Rückkehr in die Landschaft ihrer Kindheit: Micklitz wurde 1992 in Thüringen geboren.