Serhij Zhadan aus der Ukraine ist der diesjährige Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels Bildrechte: IMAGO / gezett

Eröffnet wird der Literarische Herbst 2022 mit Serhij Zhadan, dem diesjährigen Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. Zhadan, der 1974 Luhansk in der Ostukraine geboren wurde, zählt zu den bekanntesten Schriftstellern seines Landes.



In den Romanen, Gedichten und Texten seiner Band Zhadan i Sobaky thematisiert er immer wieder die politischen Entwicklungen und Umbrüche in der Ukraine, die Folgen der Majdanproteste 2014 und den Krieg in seinem Land. Zuletzt erschien bei Suhrkamp: "Himmel über Charkiw. Nachrichten vom Überleben im Krieg". Seit Beginn des Angriffskriegs durch Russland im Februar spricht Zhadan seinen Mitbürger*innen in Charkiw Mut zu, er evakuiert Kinder und alte Leute aus den Vororten, verteilt Lebensmittel, koordiniert Lieferungen an das Militär und gibt Konzerte.