Das Jahr 1888 bedeutete eine Zeitenwende: Kaiser Wilhelm II. trat die Herrschaft an, er strebte nach "Weltgeltung" fürs Deutsche Reich, verlangte einen "Platz an der Sonne", also Kolonien, und rüstete auf. Wie sich der Alltag in Mitteldeutschland damals veränderte, erzählt Gerhard H. Holländer in seiner Novelle über einen jungen Mann anno "1888", die in der Altmark, Magdeburg und Halle spielt. Damit schließt G.H.H. ein "Triptychon" ab, das Kollege Ingo Schulze feiert.