Ging es in ihrem Buch "Was uns erinnern lässt" von 2019 um ein ehemaliges Hotel an der innerdeutschen Grenze, rückt Kati Naumann jetzt mit "Wo wir Kinder waren" die Sonneberger Spielzeugindustrie in den Fokus. Die Autorin erzählt davon anschaulich in einem Familienroman, der ihr wohl auch deshalb so gut gelingt, weil sie selber in der thüringischen Kleinstadt aufgewachsen ist.