Autor Niklas Poppe und seine Mutter Grit Poppe, die vor allem für ihre Jugendbücher wie den ausgezeichneten Roman "Weggesperrt" bekannt ist, haben gemeinsam ein Sachbuch mit einem ähnlichen Titel geschrieben: "Die Weggesperrten". Es handelt von Kindern und Jugendlichen, die in der DDR als "schwer erziehbar" galten und in Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen in Wittenberg, Freital oder Torgau landeten. Noch heute haben viele ehemalige Insassen mit dem Trauma zu kämpfen. Die Autoren dokumentieren in ihrem Buch das Leid der Kinder und Jugendlichen – und lassen sie selbst zu Wort kommen.



Niklas Poppe lebt in Halle und studierte Deutsche Sprache und Literatur sowie Geschichtswissenschaft an der Martin-Luther-Universität (MLU) in Halle. Er beschäftigt sich als Historiker und Mitarbeiter in Gedenkstätten in Halle, Bernburg und Potsdam mit dem Nationalsozialismus und der DDR-Geschichte.