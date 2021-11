Am Dienstag beginnt in Halle die Lesereihe "Literatur im Volkspark". Die Veranstaltungsreihe findet vom 2. November bis 1. Dezember 2021 statt und bietet Lesungen bekannter Autorinnen und Autoren wie Eva Menasse, Ulrike Draesner und Spiegel-Journalist Alexander Osang.

Alexander Osang liest aus "Fast hell"

Alexander Osang Bildrechte: dpa Den Auftakt zur Veranstaltungsreihe macht Alexander Osang. Der Journalist und Autor liest am 2. November aus seinem im Januar dieses Jahres veröffentlichten Roman "Fast hell“: In dem autofiktionalen Reportage-Roman lässt Osang seinen Protagonisten Uwe aus dessen ostdeutschem Leben auf allen Kontinenten erzählen. Alexander Osang absolvierte sein Journalistikstudium in Leipzig und lebt heute in Berlin.

Friedrich von Borries liest aus "Fest der Folgenlosigkeit"

Friedrich von Borries Bildrechte: dpa Am 8. November stellt der Architektur- und Designtheoretiker Friedrich von Borries sein Buch "Fest der Folgenlosigkeit" vor: Im Roman soll der Kurator Florian ein Museum für ökologische Kunst entwickeln. Dieses Projekt lässt unerwartete Beziehungen zu einer Künstlerin, einem radikalen Öko-Aktivisten und einem Geflüchteten entstehen – und führt den Leserinnen und Lesern die eigenen Widersprüchlichkeiten vor Augen. Friedrich von Borries ist Professor für Designtheorie und kuratorische Praxis an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg.

Ulrike Jänichen liest aus "Zug der Fische" für Kinder

Ulrike Jänichen Bildrechte: Matthias Ritzmann Am 9. November findet die Lesung von Ulrike Jänichen aus ihrem prämierten Bilderbuch "Zug der Fische" statt. Die Lesung ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Im Buch thematisiert die Autorin das Schicksal eines osteuropäischen Mädchens namens Marika, die seit der Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes ohne ihre Eltern aufwachsen musste. Die Dresdner Autorin Ulrike Jänichen studierte an der Burg Giebichenstein und arbeitet als freie Grafikerin in Halle.

Hans-Ulrich Treichel liest aus "Schöner denn je"