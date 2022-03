Die DDR gibt es nicht mehr, die Sowjetunion auch nicht. Dafür haben wir einen Krieg in Europa, den sich kaum einer hat vorstellen können. Mit der Folge, dass viele Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ins Ausland flüchten. Viele Menschen auch in Deutschland helfen. Umso bemerkenswerter ist der Versuch der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, also der Stadt, die in Deutschland die meisten Flüchtlinge aufnimmt, für noch mehr Unterstützung zu werben, in dem sie sagt: Migranten sind wichtig für uns. Wir brauchen Arbeitskräfte. Ein gutes Argument?

Wir müssen ja feststellen: Flüchtlinge und Migranten sind in Europa nicht immer gleichermaßen willkommen. Deutschland etwa war beispielgebend im Umgang mit flüchtenden Menschen aus Syrien, in gewisser Weise auch Spanien, Portugal, Italien. Es gab aber auch Europäer, die sich schrecklich verhalten haben. Die Griechen steckten Menschen in elendige Lager, und bis vor kurzem haben auch Ungarn und Polen die kalte Schulter gezeigt. Da ist etwas durcheinander geraten in dem Verständnis, was ein menschliches Wesen ausmacht, das Gastfreundschaft immer verdient.



Die Frage ist nun, was das zu tun hat mit den Fähigkeiten, die Menschen mitbringen. Migration hat auch eine soziologische oder wirtschaftliche Dimension. Nun aber einen denkbaren sozioökonomischen Nutzen mit Blick auf ukrainische Flüchtlinge zu beschwören, das lässt es beinahe so aussehen, als sollten wir von einem Krieg profitieren wollen.



Wahrscheinlich wollte die Bürgermeisterin jene erreichen, die für das vordringlich menschliche Argument erstmal nicht so empfänglich sind. Und in gewisser Weise funktioniert der Hinweis auf die Fähigkeiten auch. Tatsächlich kommen ja viele dieser Menschen eben nicht mit leeren, ausgestreckten Händen, sondern mit ihren Fähigkeiten, Talenten, Ressourcen, die sie unter Beweis stellen, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt.

Was bedeutet Integration aus Ihrer Sicht?

Es bedeutet das, was Sie und die Ankömmlinge miteinander aushandeln. Natürlich werden die meisten Menschen erstmal sagen: "Wir wollen nicht, dass Fremde zu uns kommen und uns dann sagen, wie wir leben sollen." Das muss aber nicht gesagt werden mit Feindseligkeit und Gewalt. In Wirklichkeit ist es doch immer so, dass sich Verdrängung nicht etwa einstellt, weil Fremde kommen und von uns verlangen, dass wir uns und unser Leben ändern sollten. Veränderung entsteht, weil wir lernen. Denken Sie doch bitte einfach an die vielen kulinarischen Einflüsse, die es in Folge von Migration in Europa gibt. Niemand wird gezwungen, Curry oder Falafel zu essen. Wir tun es, weil wir gelernt haben, dass es bereichert. Und das ist nur ein kleines, ziemlich triviales Beispiel dafür, wie Menschen voneinander lernen und dabei Gewohnheiten, Gepflogenheiten, aber auch Wissen, praktische Fähigkeiten von anderen übernehmen.