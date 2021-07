Seit Montag laufen die Thüringer Literaturtage, wegen der Pandemie schon zum zweiten Mal nur online. Doch die Veranstalter haben aus der Not eine Tugend gemacht und neue digitale Formate entwickelt, etwa eine Kinder-Animationsserie. Über das Programm 2021 haben wir mit Ralf Schönfelder gesprochen, dem Geschäftsführer und künstlerischen Leiter der Thüringer Literaturtage.

MDR KULTUR: Schon letztes Jahr haben Sie die Literaturtage ins Netz verlegt. Und auch wenn sich so langsam wieder alles öffnet – eine ziemlich konsequente Entscheidung. Und ich vermute, die hat etwas mit den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zu tun, die recht gut waren, oder?

Ralf Schönfelder: Ja, sie waren recht gut. Es gab ja im Laufe des letzten Jahres sehr viele Initiativen, digital Kunst und Kultur zu machen. Und ich glaube, ganz häufig hatten diese Projekte zwei Makel: Die Produktionsqualität war oft nicht sehr hoch. Also es gab in der Literatur ganz viele Lesungen aus Küchen, mit dem Smartphone abgefilmt, mit schlechtem Ton und so weiter. Und häufig wurden dann diese digitalen Formate einfach als ein Ersatz betrachtet.

Und wir haben schon im vergangenen Jahr bei den Literaturtagen gesagt, dass wir das anders machen wollen, dass wir großen Wert auf Produktionsqualität legen, und haben deshalb im letzten Jahr und auch in diesem Jahr die Beiträge für die Literaturtage in HD die mit viel guten Kameras gefilmt, gut ausgeleuchtet, mit gutem Ton, und vor allem nicht einfach Lesungen abgefilmt. Also nicht einfach Veranstaltungen, die sowieso stattfinden würden, abgefilmt, sondern versucht, eigene Formate für das digitale Format zu finden. Und das hat sich total ausgezahlt. Denn die Beiträge aus dem letzten Jahr werden nach wie vor aufgerufen. Die sind nach wie vor abrufbar, und ich gehe auch davon aus, dass die Beiträge aus diesem Jahr noch eine lange Haltbarkeit haben werden.

Es ist ja jetzt Festivalwoche. Lassen Sie uns ein bisschen Lust machen auf das, was da stattfindet, in HD und in allen möglichen Formaten. Mögen Sie erst mal vielleicht etwas zum Motto sagen? "Der gewohnte Ausnahmezustand", so haben sie es formuliert. Was steckt dahinter?

Das ist natürlich zum einen eine augenzwinkernde Anspielung auf den Zustand, den wir das letzte Jahr über erlebt haben. Während der Corona-Pandemie haben wir eigentlich ein Jahr lang im Ausnahmezustand gelebt, uns am Ende eigentlich schon daran gewöhnt. Jetzt gewöhnen wir uns vielleicht auch etwas zu schnell schon wieder an einen anderen Zustand, wer weiß. Das ist sozusagen der gesellschaftliche Hintergrund davon.

Und dann haben wir uns im Festivalprogramm mit dieser Idee auf verschiedene Weise beschäftigt. Also es gibt zum Beispiel einen Beitrag des Philosophen Wilhelm Schmid, der über die Corona-Pandemie nachdenkt und überlegt: Hat sie eigentlich die Gesellschaft digitaler gemacht, so wie es immer heißt, oder am Ende doch analoger werden lassen? Oder wir haben einen Beitrag mit dem Ethnologen Christian Rätsch, der sich mit der Nutzung von Pflanzen für Heilzwecke befasst und also mit Pflanzen, die auch in Rauschzustände einen versetzen können. Und das ist natürlich dann auch noch mal ein ganz anderer Blick auf Ausnahmezustände – Ausnahmezustände des Bewusstseins.

Rauschpflanzen und Pandemie-Gedanken. Wen kann man denn noch so erleben im digitalen Ausnahmezustand?

Wir haben unter anderem Verena Keßler da, wir haben Beiträge mit Thomas Kunst, mit Daniela Danz, wir haben eine Schattenerzählung, die Sage vom lieben Augustin. Das ist eine Geschichte, die in Wien spielt zu Zeiten der Pest und der Liebe Augustin wird für tot gehalten, weil er betrunken ist, in die Pestgrube geworfen und überlebt, weil er nicht aufhört zu singen. Auch das ist natürlich nicht ganz ohne zeitliche Bezüge. Jaroslav Rudiš ist dabei und noch viele andere.

Sie haben es gerade schon gesagt: Wir haben ja literarische Lesungen und Gespräche gerade en masse im Netz. Aber Sie haben ja weitergedacht, Sie haben weitergedreht. Nicht einfach die Kamera bei einer Lesung mitlaufen lassen, sondern extra auch fürs Netz produziert. Ausweitung in den digitalen Raum – zum Beispiel auch mit einer Kinderserie.

Genau. Wir haben eine Animationsserie für Kinder entwickelt. Der Titel lautet "Kiko und des Fantastier". In der geht es um ein kleines Mädchen, das gemeinsam mit einem befreundeten Eichhörnchen Abenteuer erlebt, die auf verdächtige Weise Geschichten der Weltliteratur wie "Moby Dick" oder der "Reise zum im Mittelpunkt der Erde" ähneln.