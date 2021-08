Der Leipziger Schriftsteller Thomas Kunst und der in Genthin geborene Schriftsteller Gert Loschütz sind für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert worden. Am Dienstagmorgen gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die sogenannte Longlist mit 20 nominierten Büchern aus insgesamt 230 eingereichten Romanen bekannt. Am 21. September wird die Liste auf sechs Titel, die Shortlist, reduziert. Der finale Gewinner oder die Gewinnerin des mit insgesamt 25.000 Euro dotierten Hauptpreises für den "Roman des Jahres" wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse auf einer Preisverleihung am 18. Oktober 2021 verkündet.