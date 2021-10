Ein Dachs, zwei Mäuse, ein Hase und eine Eule – eine etwas ungewöhnliche Begleitung für eine Weltreise, könnte man sagen. Für die Schriftstellerin Lubina Hajduk ist es genau die richtige Wahl. Die fünf tierischen Freunde Kiki, Mirka, Dorian, Luna und Ferdi stammen aus ihrer Feder und sind eigentlich in ihrer Geschichtenreihe "Das Tal am Fluss" zu Hause.

Begonnen hat alles auf einer sehr langen Autofahrt mit einer Idee von Lubina Hajduks Sohn Branko: "Ich weiß noch, dass wir sehr müde auf der Autobahn waren", erinnert sich die Autorin, "und er erzählt hat: Mama, Du musst Deine Bücher auch in anderen Sprachen rausbringen! Und ich hab innerlich ein bisschen abgewunken, weil ich dachte, ich schaff’ das gar nicht. Ich will weiter sorbische Werke schreiben." Doch ihr Sohn ließ nicht locker. Kurz entschlossen übernahm er, inzwischen 19 Jahre alt, das Marketing für das Projekt.

"Das Tal am Fluss – Fünf Freunde" in einer zweisprachigen Ausgabe Bildrechte: Lubina Hajduk

Was Mutter und Sohn in wenigen Monaten dann aus der Idee entwickelt haben, ist beeindruckend. "Das Tal am Fluss – Fünf Freunde" ist als Hörbuch in acht Sprachen fertig produziert. Dazu erscheinen die Geschichten, die sich gut zum Vorlesen für kleinere Kinder eignen, mit leuchtend farbigen Illustrationen als Buch, unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.



Dazu kommen zweisprachige Versionen der Bücher. Mit wahlweise Englisch oder Deutsch als Zweitsprache kann man so die Geschichten auf Tschechisch, Polnisch, Slowakisch und bald auch auf Kroatisch, Serbisch und Russisch lesen. Und natürlich in der Originalsprache Sorbisch.



Eigentlich ein Kompromiss, denn der Internet-Medienkonzern, bei welchem die Bücher erscheinen, nahm slawische Sprachen nur auf diese Weise ins Programm. Für Lubina Hajduk war das letztlich ein Glücksfall: