Lucy Frickes neuer Roman "Die Diplomatin" handelt von einer Tochter aus einfachen Verhältnissen, die sich auf den Weg gemacht hat, die Welt der deutschen Botschaften zwischen Montevideo und Istanbul zu erkunden.

Während es sich in Frickes Vorgänger-Roman mit dem Titel "Töchter" noch um Sorgen persönlicher Natur handelte, die die Protagonistin umtrieben, steckt die Diplomatin Friederike Andermann, kurz "Fred", als erfahrene und ehrgeizige Konsulin in internationalen Affären. Als sie ins politisch aufgeheizte Istanbul versetzt wird, steht sie vor ihrer bisher größten Herausforderung.

"Eine Geschichte, die wichtiger ist, als das eigene Leben"

Lucy Fricke weiß, worüber sie schreibt. Im Rahmen eines Stipendiums an der Kulturakademie Tarabya verbrachte Sie im Jahr 2019 selbst einige Monate in der Sommerresidenz der Deutschen Botschaft in der Türkei. Um ein Land wirklich kennenzulernen, müsse man sich länger darin aufhalten: "Wenn man eine 14-tägige Rundreise macht, hat man am Ende nichts verstanden", sagt Fricke. Will man einen Ort als Fremder wirklich kennenlernen, müsse man dort ausharren und den Menschen zuhören. Täglich erreichten sie in der Türkei die Nachrichten von inhaftierten Journalisten: "Es war kaum auszuhalten, dabei zuzuschauen und Nichts tun zu können."

So begann die Idee für ihren neuen Roman "Die Diplomatin" zu reifen: "Ich wollte eine Geschichte erzählen, die nicht direkt mit mir zu tun hat. Nicht mein eigenes Leben plündern, sondern irgendwohin gehen und etwas erzählen, was ich dann doch für wichtiger halte als das eigene Leben."

"Herkunft ist nichts, was man loswerden muss"

Wie schon im Roman "Töchter" ist die Mutter-Tochter-Beziehung wieder ein zentrales Motiv in "Die Diplomatin". Während sich die Mutter als Kellnerin in Hamburg durchschlägt, hat die Tochter einen Chauffeur. Die einzige Person, der Friederike vertrauen kann, bleibt jedoch eine Person, die dem gleichen sozialen Milieu entstammt, wie sie selbst: ihre Hausangestellte.

Ein Milieu, das Fricke durchaus nicht fremd ist: Sie selbst arbeitete eine Zeit lang bei McDonalds. Und so spielt für sie die Beschäftigung mit Herkunft beim Schreiben eine große Rolle: "[Herkunft] ist nichts, was man hinter sich lässt. Das Wichtige ist, das zu akzeptieren und auch zu lieben. Es ist nichts, was man loswerden muss."

Heiko Maas attestiert dem Roman Realitätsnähe

Für ihren Roman hat Lucy Fricke sehr genau über den Auswärtigen Dienst recherchiert und saß mit vielen Botschafterinnen an einem Tisch. Deren politische Einschätzung zur Lage in der Türkei rückte dabei aber in den Hintergrund: "Ich wollte wissen, wie deren Leben aussieht, unter welchem Druck sie stehen, wie einsam dieser Beruf machen kann, mit wem sie verheiratet sind – wenn sie verheiratet sind."