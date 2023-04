Matthias Schmidt: In einem unserer Interviews sagt Lukas Rietzschel den Satz: "Dazwischen-Sein ist nicht so einfach." Und er ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht dazwischen: Er lebt am Rande, also an der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz. Dennoch hat er deutschlandweit Erfolg. Das ist ungewöhnlich in der Literaturszene. "Spiegel-Bestseller-Autor" steht inzwischen auf seinen Büchern, das will schon was heißen. Erst recht für einen, der um diese Grenze zwischen Stadt und Land weiß und sich immer wieder damit beschäftigt.