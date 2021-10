Mittlerweile lebt Lukas Rietzschel in Görlitz. Wertschätzend spricht er über das örtliche Jugendzentrum Rabyka und die Internationalität durch die Grenznähe zu Polen: "Wenn ich einfach nur danach gegangen wäre, wo ich am günstigsten wohnen kann, gäbe es sicher noch günstigere Städte als Görlitz. Aber das Gefühl zu haben, vor Ort wirkmächtig zu sein, selbstmächtig zu sein – und das auch noch in der Region, die mir am Herzen liegt."

Aktiv mitgestalten zu können liegt Rietzschel besonders am Herzen: "Das ist eigentlich das Modell, das funktionieren sollte, dass idealerweise all die Leute, die mal nach Berlin oder Leipzig gezogen sind, die Koffer wieder nehmen und sagen: Nein, ich gehe wieder in die Klein- und ich gehe wieder in die Mittelstadt zurück. Und ich packe mit an und versuche, es dort lebenswert zu machen."