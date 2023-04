Gerade im künstlerischen Bereich gäbe es so viel. Zum Beispiel das Festival in Bitterfeld-Wolfen, das sich auch "Osten" nennt, oder jemand wie Martin Maleschka in Eisenhüttenstadt, der sich mit baubezogener Kunst auseinandersetzt und versucht, die Architektur der DDR wieder rauszuholen oder die Wiederentdeckung von Brigitte Reimann – immer geht es um das Über-Sich-Selbst-Nachdenken: Was war das, diese DDR, was war das in den letzten 30 Jahren nach der Wiedervereinigung, was sagt das über Demokratie.