Der Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietzschel bekommt den Sächsischen Literaturpreis 2022. Das teilte der sächsische Literaturrat am Montag mit. Die Jury lobte Rietzschels "besonderen Nerv" dafür, in seinen Romanen und Theaterstücken Risse und Brüche in Biografien zu beschreiben. Dabei diene ihm die sächsische Oberlausitz als Kulisse. Rietzschel habe 2018 gleich mit seinem ersten Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" landesweit Aufmerksamkeit erregt. Damit sei ein "frischer, zupackender und direkter Ton in die Literatur" gekommen. In dem Roman erzählt Rietzschel, wie junge Männer in Sachsen zu Neonazis werden. Das Stück wurde mehrfach von Theatern adaptiert und wird derzeit verfilmt.