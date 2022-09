Er selbst beschreibt das Buch gewordene Ergebnis seiner Rückblicke so: "Das ist Literatur, natürlich, manchmal sogar Poesie, außerdem reportagehafte Texte über ein DDR-Kulturinstitut in Montevideo [das die DDR überdauert hat, Anm.: MichaelErnst]. Oder meine Reflexion in Kaliningrad, die heute eher beklemmend aktuell sind." Es habe sich eine Lebensbesichtigung ergeben, die eben nicht alles erklären will, so Rathenow, sondern"die auf sich selbst neugierig ist und etwas präsentiert, was man als widersprüchliche Persönlichkeit bezeichnen kann. Also so eine romanhafte Romanvermeidung."