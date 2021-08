Mit "schriften für blinde riesen" hat Lutz Seiler nach zwei erfolgreichen Roman einen Gedichtband veröffentlicht. Für den 1963 in Gera geborenen Schriftsteller sind Gedichte aber nichts Zweitrangiges, im Gegenteil. Seiler hat über die Lyrik das entwickelt, was auch seine Romane auszeichnet: Das Gefühl für den Klang und den Rhythmus, die enge Verschränkung von geschriebener Sprache und gesprochenem Text. Er hat mehrfach in essayistischen Texten geschildert, wie er jeden Satz überprüft, indem er ihn laut vor sich hinspricht. Die Gedichte sind seine Heimat, das hat er nicht zuletzt in seinen Romanen selbst so beschrieben.

Seiler bleibt dem autobiografischen Schreiben treu

Lutz Seiler bleibt auch in seiner Lyrik eng mit seiner eigenen Biografie verhaftet. Bildrechte: imago/VIADATA Mit "schrift für blinde riesen" knüpft Seiler an frühere Gedichtbände an. In "pech & blende" aus dem Jahr 2000 gibt es zum Auftakt ein Motto von Paul Bowles: "Jeder hat nur ein Lied". Dieses Motto könnte man auch dem neuen Buch voranstellen. Lutz Seiler schreibt auch hier weiter an diesem einen Lied, das vor allem von seinen Kindheitswelten in den vom Uranbergbau geprägten Gebieten Thüringens erzählt.



Es ist verblüffend, wie Seiler immer wieder zu den Vokabeln und den wie halb zerfallenen Bildern dieser versehrten DDR-Industrie-Region zurückgeht – ­auch völlig unbeirrt davon, dass in der Gegenwartslyrik gern das Ende des autobiografischen Schreibens ausgerufen wird. Das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren.

Erlebtes in Poesie verwandeln

Zu lesen ist hier ein Dichter, der eine bestimmte Vorstellung vom abendländischen, ja vielleicht sogar vom romantischen Dichtertum verteidigt: Dichtung als eine Art Auftrag, auf den die ganze eigene Biografie zuläuft. So wird das Erinnern an das bisher gelebte Leben zugleich immer zur Suche nach dem, was sich aus diesem Leben in Poesie verwandeln lässt.

Lutz Seiler bleibt – wie in seinen Romanen – aufs engste mit seiner eigenen Biografie verhaftet – wenngleich er immer mal angelesene oder einfach erdachte Szenen und Stoffe aufnimmt. Viele Texte aber gründen in der eigenen Kindheit in Thüringen, in der Geschichte seiner Familie, auch in Reiseerlebnissen. Nicht zuletzt lauscht er immer wieder den "Geheimbotschaften" seiner jetzigen Lebensorte.