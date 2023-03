Lutz Seiler wurde 1963 in Gera geboren. Nach einer Lehre als Baufacharbeiter studierte er Germanistik und veröffentlichte zunächst Gedichte. Für seinen Debütroman "Kruso" wurde er 2014 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. 2020 erhielt er für seinen Roman "Stern 111" den Preis der Leipziger Buchmesse. Seiler lebt in Wilhelmshorst bei Berlin und in Stockholm.