Wie im Botanischen Garten blühen hier also die unterschiedlichsten Blumen nebeneinander. Helbig und Domašcyna haben jedoch gärtnernd eingegriffen und Beete angelegt. So sind die Gedichte in neun Kapitel gegliedert – und zwar nach deren Inhalt. Die Kapitel offenbaren, was Lyrikerinnen und Lyriker aus und in Sachsen so umtreibt. Kaum überraschend: Die Liebe mit all ihren Schattierungen. Das künstlerische Schaffen. Das eigene, aber auch das von anderen, namentlich bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Und in einem Kapitel, das unter Verwendung einer Gedichtzeile von Kerstin Becker mit "Wir sind aus solchem Zeug" überschrieben ist, finden sich poetische Auseinandersetzungen mit der Vergänglichkeit, dem Älterwerden, dem Tod. Große Themen also.