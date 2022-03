Die Lyrikerin und Schriftstellerin Kerstin Hensel ist für ihren Humor bekannt, brilliert seit drei Jahrzehnten durch tiefsinnigen Humor, wie man ihn von Eugen Roth oder Joachim Ringelnatz kennt. In ihrem neuen Lyrikband schlägt die Absolventin des Leipziger Literaturinstitutes auch melancholische Töne an. Hensel befindet sich in einem Alter, in dem es in puncto Familie ständig darum geht, Abschied zu nehmen. Daher verwundert es kaum, dass eines der berührendsten und feinfühligsten Gedichte ihrer Lyriksammlung um ein sensibles Thema kreist, nämlich um den Tod des Vaters, den sie zu verarbeiten sucht. Manchmal kippt ihre Diktion ins Melancholische, etwa dann, wenn sie sich an ihre Geburtsstadt Chemnitz erinnert. In ihrem Gedicht "Gruß vom Kaßberg" schwärmt Hensel von einem der größten Gründerzeitviertel Sachsens. Daraus entwickelt sich ein ganzer Zyklus von Huldigungen an Orte, deren Atmosphäre sich ihr einprägte.