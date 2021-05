Junges Magazin "Flut" aus Jena: Die Kunst der Erotik

Im Magazin sind ein Großteil der Bilder schwarz/weiß. Aber auch Farbfotos sind abgedruckt, surreale Aktbilder mit Reptilienköpfen, Malereien, die gähnende pinkelnde Frauen in naiver Malweise zeigen. Vorrangig publizieren Frauen, aber auch Männer reichen ein, darunter findet sich auch teils aggressive Poetik:

Kompressionen

Lass mich Heimat schlucken.

Meinen Mund voll Gewürgtem

hinab in meinen Hals zum Stöhnen

Schlucken all unsere guten, tradierten, alten milchig weißen Grenzen. Gedicht von Paul Helfritzsch

Das Cover zur zweiten Ausgabe des alternativen Erotik-Magazins "Flut" Bildrechte: Flut Magazin/Johanna Brummack Die Botschaft von "Flut" ist so diffus wie klar: Erotik ist vielfältig. Was zunächst wie eine Binsenweisheit wirkt, birgt eine große Freiheit und die Chance, sexuelle Konventionen infrage zu stellen.



So zeigt das Cover der zweiten Ausgabe, in schwarz-weiß, zwei im Farn hockende Nackte. Die Haare jeweils stoppelkurz, Geschlechter irrelevant. Entscheidend ist die Hand, die der eine Mensch sanft auf den Rücken des anderen legt.

Bewusste Entscheidung für Print

Das gewählte Medium des gedruckten Magazins scheint angesichts der Bilderflut im Internet fast antiquiert - ist aber genauso beabsichtigt, erklärt Willert, einerseits, weil es weniger flüchtig ist, denn ein Magazin, das man in der Hand hat blättert man auch 2-3 Monate später noch durch. Anderseits finden die Macher, "dass es zum Thema gut passt, weil Erotik ja durchaus mit Haptik zu tun hat."

Als Magazin mit kleiner Auflage von 300 Stück sieht sich "Flut" auch als Plattform, um Menschen - Künstlerinnen und Künstler genauso wie ihr Publikum - zum Nachdenken über Erotik zu bringen. So wie Laura Theimer, die auch Teil des "Flut"-Teams ist. In der zweiten Magazin-Ausgabe wurde eine von ihr gemalte Vulva abgebildet, anatomisch korrekt, mit Intimbehaarung - und Glitzerfarbe. Theimer geht es um eine Erotik jenseits des gewohnten männlichen Blicks, sie findet, dass die weibliche Lust, die weibliche Sexualität nicht genug abgebildet wird - gerade nicht in klassischen Pornoheften oder in der klassischen Pornografie. Ihre Motivation ist, sich dafür einzusetzen, dass ein diverseres Bild dargestellt wird.

Inspiration aus Leipzig